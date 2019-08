EUA testa primeiro míssil após romper tratado de desarmamento nuclear com a Rússia

O Pentágono informou, nesta segunda-feira (19), que testou um míssil de médio alcance neste domingo (18). Em comunicado, foi informado que o teste aconteceu na ilha de San Nicolas, na Califórnia, e que o míssil chegou a atingir seu alvo depois de percorrer mais de 500 km. Além disso, o Pentágono anunciou também que o país irá acelerar o desenvolvimento de novos mísseis superfície-ar.

Este foi o primeiro teste desde que o país abandonou, no último dia 2, o tratado de desarmamento nuclear INF, assinado nos últimos anos da Guerra Fria. O Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermediário, de onde vem a sigla INF, em inglês, limitava o uso de mísseis de alcance médio (500 a 5.500km), tanto os convencionais quanto os nucleares. Há seis anos, os Estados Unidos questionavam o compromisso russo com o pacto, após alegações de que Moscou estaria deslocando o sistema de mísseis Novator 9M729 para o oeste do país. De acordo com os americanos, os armamentos teriam alcance maior do que o combinado no pacto.

