Os Estados Unidos anunciaram a exclusão da Turquia do programa de construção do caça avançado F-35, e não vão mais entregar o avião para o aliado da Otan (aliança militar ocidental). É a primeira retaliação americana à compra, pelos turcos, do poderoso sistema de defesa antiaérea russo S-400. O Ministério das Relações Exteriores turco divulgou nota pedindo a revisão da decisão.

