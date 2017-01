“EUA vÃ£o ficar bem”, diz Obama em Ãºltima coletiva como presidente

Ao ser questionado sobre o tom de Trump na questão de Israel e Palestina, que sinaliza uma discordância com a opção de dois estados, Obama disse que investiu muita energia, tempo e esforços para conversas de paz, e que se tornou claro que não é possível forçar uma paz, mas sim facilitar, promover uma plataforma, encorajar.

Mas demonstrou preocupação porque o crescimento dos assentamentos israelenses “cria uma situação que torna a solução de dois estados impossível”. Ele evitou, no entanto, comentar a posição de Trump. “Acho que minha visão está clara, vamos ver como a abordagem deles irá se desenvolver.”

Obama disse, porém, acreditar que é inapropriado para um presidente recém-empossado mudar totalmente a política nesses casos. “Mas se ele for fazer isso, faça com consciência do que pode acontecer”, alertou.

Democracia

O presidente mencionou preocupação com a democracia. “Nós somos o único país entre as democracias avançadas que torna mais difícil votar, ao invés de ser mais fácil”, disse, lembrando que algumas restrições datam da época das leis racistas de Jim Crow. Segundo ele, as pessoas precisam prestar mais atenção a isso e a noção de que elas podem votar facilmente e não vão porque não querem é uma “notícia falsa”, disse, usando um termo bastante adotado por Trump.

Família

A última pergunta da coletiva foi feita por uma repórter que, segundo Obama, o acompanha desde que ele era senador. “Ela sempre me escutou, então o mínimo que posso fazer é dar a ela minha última resposta como presidente”, brincou.

A questão foi sobre a relação dele e de sua mulher com as duas filhas adolescentes do casal, e sobre como a família lidou com o resultado das eleições, especialmente após um discurso esperançoso de Michelle.

Ao dizer que Sasha e Malia o surpreendem, encantam e impressionam sempre, o presidente afirmou que nos últimos tempos também aprendeu muito com elas, e que foi interessante ver como reagiram à eleição. “Elas ficaram desapontadas, prestaram atenção no que a mãe delas disse, e acreditaram naquilo”, admitiu.