EUA x Valdemar

O controlador do Partido da República, ex-deputado Valdemar da Costa Neto, manda na Infraero mas não pode voar para os Estados Unidos. Está proibido de entrar no país yankee – pelo menos até 15 de março, quando será julgado. A decisão é da Justiça americana na ferramenta jurídica restraining order. Valdemar é alvo de ação da ex-mulher Maria Christina Caldeira, que mora lá, por supostas ameaças. O cacique não tem se pronunciado sobre o caso. Em ocasião anterior, acionou a ex por litigância de má fé.

Comendador

Alvo da Operação Descarte da PF, na esteira da Lava-Jato, o empresário mineiro Atila Reys Silva é apelidado de Comendador em BH, pelo poderio. Chegou a casar com miss.

Em abril

O presidente do TST, ministro Brito Pereira, avisou ao presidente da CSB, Antônio Neto, que promoverá audiência com centrais sindicais para falar da reforma trabalhista.

Pontapé

Romário (PODE) lança pré-candidatura ao Governo do Rio dia 17, no Clube Municipal, na Tijuca. Quer levar prefeitos do interior e políticos de vários partidos.

Compadres e comadres

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes diz que a Procuradora Geral da República Raquel Dodge é sua amiga. Cabe a pergunta à chefe do MPF por que, há meses, o órgão segura a ação de suspeição sobre Gilmar pedida por Rodrigo Janot, no caso do compadre Jacob Barata – que acabou solto da prisão pelo ministro.

Na sombra

Do deputado federal Hugo Leal (PSB-RJ), atento ao cenário eleitoral do ano: “Este ano teremos vários cargos em disputa: presidente, governador, deputados e duas vagas para o Senado. Mas depois da Lava-Jato e Ficha Limpa, a maior nominata será ao cargo de: SERnada!!”. Fato, há muito político querendo a sombra e desistindo de candidatura.

Tem coisa aí…

Lula afagando Temer? Caciques petistas ficaram “surpresos” e “constrangidos” com a declaração do ex-presidente Lula de que o presidente fora alvo de “tentativa de golpe” pela TV Globo e pelo ex-PGR Rodrigo Janot.

Festa no palácio

Palacianos de Temer acreditam que é ‘Lula mandando sinais’. Os diretórios do PT e PMDB negociam palanques em pelo menos sete Estados para disputar Governos. No fim das contas, a culpa da crise entre os partidos vai ficar para Dilma Rousseff.

Bolsa n’água

O governo federal extinguiu a Bolsa Verde, por falta de verba, que beneficiava mais de 50 mil pessoas na região amazônica. A Coluna cantou a bola ano passado. Eram míseros R$ 100 por família. Muito pouco em se comparando com roubalheiras na praça.

Bolsa na gaveta

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência venceu ontem e, até agora, o Ministério da Educação não deu sinais se irá prorrogá-lo ou extingui-lo. O Pibid oferece bolsas para professores, alunos de licenciaturas e supervisores de escolas.

Sem resposta

O Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Pibid (Forbidib) também entregou ao MEC um abaixo-assinado como mais de 318 mil assinaturas que pedem a prorrogação do programa até agosto.

Samba atravessado

A manutenção das escolas Grande Rio e Império Serrano na elite do samba do Rio é mais uma prova de que, no Brasil, muito se resolve no jeitinho. A disputa perde a graça, e a decisão conota desrespeito com outras escolas.

Ponto Final

“A reforma trabalhista teve efeito contrário. A queda do desemprego simplesmente não ocorreu.” – Da senadora Ângela Portela (PDT-RR)

