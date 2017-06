Eunício suspende pagamento de salário a Aécio Neves, que também está sem veículo oficial

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, encaminhou um ofício ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio em que informa que o Senado suspendeu o pagamento da remuneração do senador afastado Aécio Neves Neves (PSDB-MG).

Nesta quarta, a Mesa Diretora do Senado também retirou o nome de Aécio do painel eletrônico da Casa.

Nos últimos dias, o Senado vinha recebendo críticas de que não havia cumprido a determinação de afastar Aécio. As críticas apontavam que o nome do senador continuava na lista de votação e na lista de senadores em exercício.

Questionado pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ) sobre a ausência do nome do senador Aécio Neves (PSDB-MG) – afastado do exercício do mandato por decisão judicial – do painel de votação do Plenário, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, respondeu que o nome já estava apagado, mas foi retirado para que não haja dúvidas de que o Senado cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Painel já estaria bloqueado

Eunício esclareceu a Lindbergh que desde o dia 18 de maio, quando o ministro Luiz Edson Fachin decidiu liminarmente pelo afastamento de Aécio, o nome do senador estava apagado e bloqueado no painel. Segundo o presidente, como fotografaram tanto o painel, a mesa decidiu excluir o nome de Aécio.

Aécio diz que cumpre decisão O senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), informou nesta terça-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal que vem cumprindo a decisão de afastá-lo das funções parlamentares com “total respeito e reverência” à ordem do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte.

Em ofício encaminhado ao ministro Marco Aurélio Mello, relator da investigação de que é alvo, o senador afastado anexou documento do Senado que atesta “absoluto rigor” no cumprimento do afastamento.