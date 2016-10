Europa é palco para Governo buscar parcerias estratégicas para alavancar o crescimento do RS

No dia 17, a missão empresarial gaúcha à Europa participa do 34 Encontro Econômico Brasil Alemanha/EEBA 2016, na Turíngia. O governador do Estado, José Ivo Sartori (foto) comanda a apresentação do potencial do RS na sequência da missão, que no dia 18 segue para o estado da Renânia Palatinado. No dia 19, o palco será Stuttgart, em Baden Wurttemberg, onde o governo gaúcho estará ampliando relacionamento com o bloco econômico local. Ambos os estados foram escolhidos pelas relações contínuas que mantém com o RS e concentram importantes empresas dos setores metal-mecânico, saúde, energias renováveis e automotivo.

A Alemanha e seu potencial econômico

Alemanha é, historicamente, um dos países que mais investe no Brasil. Há cerca de 1.600 empresas alemãs instaladas no território brasileiro, considerado o maior parque industrial alemão fora daquele país. Exemplos importantes são Mercedes Benz e Volkswagen.

Foco nas parcerias

Há oportunidades de aumento dos investimentos alemães no Brasil no âmbito da logística, bem como de ampliação de parcerias no campo de pequenas e médias empresas inovadoras . Os alemães identificam no Brasil aquele país entre os emergentes que estaria mais próximo dos valores europeus, então há um interesse particularmente grande de cultivar o Brasil.

Indústrias-chave

As indústrias-chave da região são: Automotivo e Componentes | Engenharia Mecânica e Automação | Óptica e Optoeletrônica | TIC, Nanotecnologia e Sensores | ProdutosAlimentos | Plásticos.

Mercados exportador e importador

O Brasil exporta para a Alemanha cerca de 5,2 bilhões de dólares e importa 10 bilhões. Já o Rio Grande do Sul exporta para aquele país 354 milhões de dólares e importa 387 milhões.

A força da indústria

A Alemanha tem no setor industrial sua principal atividade econômica, com o emprego de cerca de 6,4 milhões de alemães, movimentando o equivalente a 1,3 bilhão de euros anualmente.

O cenário local

A Alemanha tem uma população de 80.722.792 habitantes (dados de 2015). O PIB chegou a 3.358 trilhões de dólares e o PIB per capta 46.900 mil dólares.

