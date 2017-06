A Europa em estado de alerta. Londres e Paris foram alvos de atentados terroristas na segunda-feira. No Reino Unido, Ã© o quarto ataque em apenas trÃªs meses

Londres (Reino Unido) e Paris (França) foram alvos de ataques terroristas nesta segunda-feira (19) aumentando o nível de alerta do continente europeu.

Um carro colidiu com uma van da polícia antes de pegar fogo na avenida Champs-Élysées, um dos principais cartões postais de Paris, na tarde desta segunda, no horário local. A polícia afirma que a situação está sob controle, mas pede que a população evite a área.

De acordo com o ministro do Interior da França, Gérard Collomb, o motorista do veículo está morto.

O esquadrão antibomba está no local e investiga o incidente, que também vai ser alvo de uma investigação do departamento antiterrorista do país.

Fontes da agência de notícias France Presse afirmaram que o condutor carregava, dentro do veículo, pistolas, um fuzil do tipo Kalashnikov e botijões de gás. A rede de TV norte-americana CNN afirma que a quantidade era suficiente para explodir o carro.

As estações Champs-Élysées Clemenceau e Concorde foram fechadas por motivos de segurança, de acordo com a polícia.

A zona do incidente, que foi cercada, fica próxima ao Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, que se preparava para receber nas horas seguintes ao ocorrido o rei Abdullah II da Jordânia.

Em abril, um policial foi assassinado na tradicional avenida por um atirador, que foi morto pelas forças de segurança. O Estado Islâmico reivindicou a ação.

Em Londres, uma pessoa morreu e dez ficaram feridas após uma van atropelar pessoas perto de uma mesquita na madrugada desta segunda em Finsbury Park, no Norte de Londres. O motorista foi contido pela população e preso pela polícia.

O incidente é tratado como “potencial ataque terrorista”, afirmou a primeira-ministra britânica, Theresa May. Segundo o coordenador da polícia anti-terrorismo, Neil Basu, o incidente tem todas as características de terrorismo.

O motorista jogou o carro sobre fiéis que deixavam uma mesquita à 0h20min (horário local, 20h20min de domingo em Brasília-DF). A polícia não divulgou sua identidade, mas informou que se trata de um homem de 48 anos que foi levado para um hospital para uma avaliação de saúde mental.

Durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, os fiéis jejuam do alvorecer até o anoitecer e costumam rezar até a madrugada.

A vítima que morreu é um homem, mas a polícia afirmou que ainda é cedo para dizer se a morte ocorreu devido ao atropelamento. “O ataque ocorreu quando o homem já estava recebendo primeiros socorros no local, e infelizmente o homem morreu”, afirmou Basu. “Qualquer ligação causal entre sua morte e o ataque fará parte da investigação. Mas é muito cedo para dizer se a sua morte foi resultado desse ataque”.

Dos dez feridos, duas pessoas foram atendidas no local com ferimentos leves e oito foram levadas a três hospitais – sendo que duas delas estão internadas em estado grave, segundo a polícia.

Todas as vítimas eram muçulmanas, segundo o coordenador a polícia anti-terrorismo. Ele disse que não há outros suspeitos nem relatos de ataque com faca, como chegou a ser reportado por alguns meios de comunicação.

O conselho muçulmano britânico (Muslim Council of Britain, em inglês) emitiu um comunicado em que “aparentemente, segundo relatos de testemunhas, o autor foi motivado por islamofobia”.

Ataques recentes

Esse é o quarto ataque nos últimos três meses no Reino Unido chamado de “atentado terrorista” pelas autoridades. O primeiro ocorreu em março, quando um homem avançou contra pedestres na ponte de Westminster, em Londres; na ocasião, cinco pessoas morreram.

O segundo incidente aconteceu em maio em Manchester, quando um homem-bomba se explodiu após o show da cantora pop americana, Ariana Grande, deixando 22 mortos; e o terceiro, este mês, foi o ataque na London Bridge, realizado por três homens armados com facas, que deixou sete mortos e 48 feridos.

