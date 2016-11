Evan Rachel Wood, atriz da série “Westworld”, diz ter sido estuprada

Evan Rachel Wood, atriz da série “Westworld”, disse que está pausando o uso de redes sociais, um dia após revelar no Twitter que foi abusada sexualmente duas vezes. Em entrevista à revista Rolling Stone, a atriz de 29 anos falou sobre sua tentativa de suicídio aos 22 e ter sido sujeita a abusos “físicos, psicológicos, sexuais”.

Evan publicou no Twitter que não poderia mais ficar em silêncio “dado o estado do que nosso mundo está com flagrante intolerância e sexismo”. No entanto, ela também disse ter hesitado em compartilhar sua história no passado porque não queria ser acusada de fazê-lo em busca de atenção.

“Tive o desejo de não fazer disto uma história triste, não tornar isto sobre mim”, disse em sua conta oficial na rede social. Na publicação, que foi compartilhada mais de 1 mil vezes, Evan contou ter sido “estuprada por um parceiro enquanto estavam juntos. E em outra ocasião, pelo dono de um bar”. Ela ressaltou que os ataques aconteceram “muitos, muitos anos atrás”, mas não deu a data exata.

“Ainda estou de pé. Estou viva. Sou feliz. Sou forte. Mas ainda não estou ok”, escreveu. “Ainda acho que é importante que as pessoas saibam disto, que sobreviventes saibam disto, e que a pressão de se livrar disto de uma vez seja levantada.” (AG)

