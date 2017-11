Evaristo Costa assina contrato de R$ 200 mil para ser garoto-propaganda

Depois de pleitear uma vaga de bom velhinho, o jornalista Evaristo Costa, de 41 anos, será garoto-propaganda de uma rede de eletrodomésticos. Ele mora com a mulher e os filhos no Reino Unido.

O ex-apresentador do “Jornal Hoje” (Globo) assinou um contrato de R$ 200 mil para atuar nas redes sociais durante a Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro. A informação é da coluna “Olá”, assinada por Fernando Oliveira, o Fefito, e publicada diariamente no jornal “Agora”.

Desde que deixou a bancada do telejornal, em julho passado, Evaristo Costa mudou seu visual e tem cultivado uma barba longa, estilo lenhador. Uma parte de seus mais de 5,8 milhões de seguidores no Instagram criticou o novo “look” em setembro passado. Em resposta, Costa afirmou: “Obrigado pelo seu comentário. Da minha barba cuido eu. Boa semana”.

Deixe seu comentário: