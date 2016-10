Evaristo Costa explica por que “deixou” bancada do “Jornal Hoje”

Muso das redes sociais, Evaristo Costa precisou se explicar aos milhares de seguidores. Tudo porque o jornalista deixou de apresentar o “Jornal Hoje”, da Globo, na tarde desta sexta-feira (28).

Em sua página no Facebook, o âncora publicou uma foto em que aparece de óculos escuros e lamentou: “Deu ruim! Tô com conjuntivite”.

É claro que não demorou para que os admiradores do apresentador comentassem o ocorrido. “Não sou oftalmologista, mas recomendo se olhar no espelho porque você faz bem para os olhos de qualquer um”, sugeriu uma internauta.

“A serenidade no olhar de quem é bonito até com conjuntivite”, brincou outra seguidora. “Amor, já estou a caminho para levar o remedinho. Me espera em casa, tá?”, escreveu uma terceira.

