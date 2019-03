Evento a favor da liberdade de Rennan da Penha é realizado no RJ

Após a Justiça do Rio determinar na última quarta-feira (20),a prisão do famoso DJ Rennan da Penha, MCs e DJs se reuniram no Rio de Janeiro em ato a favor da liberdade dele. O artista foi condenado por associação ao tráfico de drogas, havendo também a a expedição de mandado de prisão de 11 homens envolvidos no “Baile da Gaiola”, maior baile funk do Rio, realizado na Vila do Cruzeiro.

Rennan da Penha faria show neste domingo (31), em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, mas acabou sendo substituído.

Confira as fotos da manifestação pela soltura do DJ:

