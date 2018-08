Evento capacitou 140 profissionais em Porto Alegre sobre destino Recife

Porto Alegre recebeu o evento de promoção turística do Recife e contou com mais de 140 convidados, entre agentes de viagens e operadores de turismo. O Road Show “Recife: Capital da Criatividade” ocorreu na noite de terça-feira (07), no restaurante Coco Bambu, no Shopping Iguatemi.

Um dos destaques do evento foi a apresentação do ator profissional Marcelino Dias, servidor da Prefeitura do Recife e que integra o Doutores da Alegria. Marcelino fez em sua performance uma imersão ao que a capital pernambucana tem a oferecer de melhor na cultura, na alegria do povo, na criatividade, na infraestrutura, na gastronomia, nas riquezas históricas e belezas naturais. A ideia foi reposicionar o Recife como um destino de negócios, lazer e entretenimento.

“Gostaria de parabenizar a todos que deram o seu melhor para que os primeiros eventos do Road Show fossem um sucesso. Estamos muito felizes com a receptividade e carinho como fomos prestigiados em Porto Alegre, Campinas e Ribeirão Preto. Conseguimos deixar uma mensagem positiva. Vamos abrilhantar ainda mais em Curitiba amanhã”, afirmou a secretária de Turismo e Lazer do Recife, Ana Paula Vilaça.

A ação foi realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, com o Recife Convention & Visitors Bureau e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis com o patrocínio de 17 empresas do trade turístico. Ao todo, serão capacitados aproximadamente mil agentes de viagem e operadores de turismo em nove destinos brasileiros.

