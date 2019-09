Evento da Aliança e Pacto Alegre apresenta MBA em Ecossistemas de Inovação

A inovação estimula a competitividade e instiga um olhar global sobre novos ecossistemas e aspectos inovadores em diferentes ângulos e perspectivas, que influencia no desenvolvimento de pessoas, negócios, regiões e países. Neste contexto, a Aliança para Inovação e o Pacto Alegre realizam evento de apresentação do MBA em Ecossistemas de Inovação. O curso é fruto da articulação entre UFRGS, PUCRS e Unisinos e parte do projeto Formação de Agentes de Inovação do Pacto Alegre.

O encontro tem como tema “Oportunidades em Ecossistemas de Inovação” e acontece no dia 16/9, às 19h, no 8º andar, sala 807, Campus Unisinos Porto Alegre. O assunto será abordado por três palestrantes: o secretário de Ciência e Tecnologia do RS e professor da UFRGS, Luis Lamb; o professor da Escola de Negócios da PUCRS, Gustavo Dalmarco; e o pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos, Alsones Balestrin. O encontro tem mediação do coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Para participar, inscreva-se pelo whatsapp (51)999955572 ou pelo e-mail comercial@unisinos.br.

MBA apresenta uma visão global sobre novos ecossistemas

O curso, que está com inscrições abertas, aborda os espaços que unem a infraestrutura aos arranjos institucionais e culturais, atraindo empreendedores e recursos, constituindo organizações que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento. O MBA oferece uma visão global sobre novos ecossistemas e aspectos inovadores em diferentes ângulos e perspectivas, influenciando no desenvolvimento de pessoas, negócios, regiões e países. O curso trabalhará a construção e o gerenciamento de um ecossistema de inovação. O aluno poderá interagir estrategicamente e identificando parceiros para o desenvolvimento de projetos conjuntos, formando um ambiente de aprendizagem inovador. Ao longo do curso, serão explorados diversos ecossistemas de inovação e os meios para seu acesso e desenvolvimento. Além disso, o MBA fornece novos discernimentos em relação a fronteiras, estruturas e gestão desses ecossistemas para que pessoas, empresas e organizações interajam e desenvolvam projetos, criando um ambiente de aprendizagem e criação inovadora.

Imersão em Ecossistemas de Inovação é um dos diferenciais do MBA

O currículo oferece ainda experiências imersivas, visando transformação da capital em uma referência na área de inovação e empreendedorismo, potencializando conexões locais, nacionais e internacionais. Essa edição do MBA ocorrerá na Unisinos, mas suas aulas serão ministradas por professores das três universidades. A disciplina Imersão em Ecossistemas de Inovação, também oportunizará experiências com aulas nas três instituições da Aliança, sendo 24h em cada uma. O que proporciona o contato com a infraestrutura, modelos de negócio e de gestão e pessoas dos Ecossistemas de Inovação das Universidades que integram a Aliança para Inovação. As aulas da primeira edição do MBA em Ecossistemas de Inovação começam em outubro.

Deixe seu comentário: