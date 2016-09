Evento de ‘ALVINNN!!! e os Esquilos’ chega ao BarraShoppingSul em setembro

A partir do dia 15 de setembro, as crianças que visitarem o BarraShoppingSul, em Porto Alegre, vão se divertir com o evento “ALVINNN!!! e os Esquilos”, do Canal Gloob. A atividade, que fica em cartaz no shopping até o dia 09 de outubro, é destinada a crianças de 04 a 12 anos, gratuita, e a participação é mediante distribuição de senhas, sujeita a lotação.

“A animação ‘ALVINNN!!! e Os Esquilos´ é um grande sucesso do canal. Acreditamos que as crianças se reconhecem no jeito alegre e divertido do personagem. A atração deixa o nosso portfólio de eventos ainda mais completo e com certeza vai agradar aos fãs da atração”, explica Luciane Neno, gerente de marketing do canal.

Em uma área de 154 m2, os pequenos encontram atividades diversas com o espírito brincalhão do personagem, como cama elástica, gincana de pneus, skate de mola e a brincadeira “Tiro ao Alvin”. O espaço também conta com uma área interativa com TV, puffs e totens com ipad, para as crianças assistirem aos episódios da animação e ainda navegar nos apps do canal; além de um painel de fotos da banda do Alvin. Ao final das atividades, os pequenos ainda ganham uma cartela de tatuagens.

E para as crianças de até 4 anos, o evento dispõe ainda do espaço Pequenos Gloobs com atividades de Risque e Rabisque para que os pais possam desfrutar desse momento Gloob ao lado de seus filhos.

“Sempre buscamos atrações inéditas que encantem e divirtam nosso público. Temos certeza que ‘ALVINNN!!! e Os Esquilos´ será um grande sucesso”, reforça Tânia Nascimento, gerente de marketing do BarraShoppingSul.

