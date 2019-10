Evento de empreendedorismo feminino receberá Luiza Trajano e outras empresárias brasileiras em Porto Alegre

Histórias e experiências de mulheres que conquistaram o seu espaço no mercado serão compartilhadas no evento “Empreendedorismo Inspiração”, no dia 4 de novembro, no Theatro São Pedro, uma iniciativa do Núcleo Porto Alegre do Grupo Mulheres do Brasil.

Entre as convidadas está Luiza Trajano, Presidente do Grupo Mulheres do Brasil e Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza; Chieko Aoki, do Blue Tree Hotels; Sônia Hess, VP do Grupo Mulheres do Brasil e Mentora do programa Winning Women Brasil, da EY e Elizabete Scheibmayr, Líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil.

O “Empreendedorismo Inspiração” foi criado pelo Núcleo Porto Alegre do Grupo Mulheres Brasil de gerar conteúdo, aproximação, acolhimento e principalmente coragem para incentivar o empreendedorismo feminino através de profissionais com atuação destacada no cenário nacional. O formato de talk show é uma proposta para permitir que cada uma das convidadas fale da sua trajetória, mas também abrir espaço para que o público possa interagir.

Empreendedorismo feminino em crescimento

Estudos comprovam que as mulheres estão cada vez mais estimuladas a criarem seus próprios negócios. Segundo uma pesquisa de 2018 da GEM (Global Entrepreneuship Monitor), 51,5% dos novos empreendimentos abertos são gerenciados por mulheres.

No Brasil, os dados mostram que cerca de 15% das mulheres são empreendedoras. Por isso, segundo Mariana Ferreira dos Santos, do Núcleo Porto Alegre do Grupo Mulheres do Brasil estimular o empreendedorismo feminino é contribuir para a pontencialização do desenvolvimento econômico e social de um país onde 51,7% da população composta por mulheres, eventos como esse devem ser cada vez mais frequentes para que essa realidade não perca força.

Convidadas

Luiza Trajano é presidente do Grupo Mulheres do Brasil, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e em outras 12 diferentes entidades, como ICC (International Chamber of Commerce) e Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil. Com formação em Direito e Administração de Empresas, ela é apontada como a líder de negócio com a melhor reputação do país.

Chieko Aoki, conhecida como “Dama” da hotelaria brasileira, é considerada uma das mulheres mais inovadoras e talentosas do Brasil, a frente do Blue Tree Hotels desde 1966. Formada em Direito pela Universidade de São Paulo, ela também possui cursos em Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos.

Ex-presidente da camisaria Dudalina e atual vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Sônia Hess também estará em Porto Alegre. Ela é Mentora do programa Winning Women Brasil, da EY. Conselheira, embaixadora e mentora da Endeavor, membro do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral, conselheira do Grupo Sequóia e da PETZ, além de consultora da Warburg Pincus do Brasil.

A quarta convidada é Elizabete Scheibmayr, que além advogada também é formada em matemática. Líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, ela é voluntária no Projeto Pulsar da Fundação Everis, que incentiva e inspira meninas a continuarem na educação formal.

Ingressos

Os ingressos para quem deseja participar do “Empreendedorismo Inspiração” já estão disponíveis online. Eles podem ser comprados pelo link http://bit.ly/2l5bPJJ e custam R$ 40,00.

SERVIÇO

O que: Empreendedorismo Inspiração

Quando: 04/11, às 18h30

Onde: Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, S/N, Centro Histórico – Porto Alegre, RS

Deixe seu comentário: