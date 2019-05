Evento de música black acontece neste domingo em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), por meio da Unidade de Direitos de Promoção da Igualdade Racial, apoia o evento Domingo Black no Viadutos da Igreja São Jorge, que será realizado neste domingo, dia 26.

Das 9h às 21h, a programação reunirá gastronomia, estética, dança, música e seus diversos ritmos, além de religiosidade, afroempreendedorismo e um conjunto de segmentos da cultura afro-brasileira. “Apoiamos este evento, que foi criado em 2016, porque o mesmo colabora para preservar, valorizar e resgatar a cultura negra, nem sempre reconhecida”, diz a coordenadora da Unidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Elisete Moretto.

Basquete de Rua, Capoeira, Batalhas de Hip Hop e Street dance estão entre as atrações. Criado e executado pelo Grupo Fusão, o Domingo Black trabalha com a formação de uma rede com as diversas manifestações, segmentos e organização da cultura afro. Para o representante do grupo, Otávio Pereira, a intenção é ocupar espaços públicos com intercâmbio social e cultural. “Importante destacar que, nesta quarta edição, estamos ampliando a participação da juventude negra”, ressalta Otávio. Em 2018, o evento recebeu o prêmio Telma do Cocco Culturas Populares, do Ministério da Cultura, e agora o Grupo Fusão passa a ser um Ponto de Cultura de Porto Alegre.

