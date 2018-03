Evento de negócios da Farmácias Associadas em Porto Alegre deve movimentar R$ 9 milhões

Acontece na sexta-feira (09), em Porto Alegre, o 6º Business Meeting da Farmácias Associadas. O evento, que promove rodadas de negócios entre os mais de 458 associados da rede e empresas distribuidoras e da indústria farmacêutica, tem como expectativa girar R$ 9 milhões em vendas. Ao longo do dia, mais de 400 pessoas devem passar pelos 32 estandes montados no Hotel Continental, em busca de promoções e condições especiais colocadas à disposição pelos parceiros comerciais.

Um estande especial promove os produtos das marcas próprias e exclusivas da Farmácias Associadas, a Revitart, Santo Hábito, Crescendo, Revigore e Revimel. No local, serão apresentados os lançamentos e apostas de venda para os próximos meses, que incluem o kit “Amor Perfeito”, criado especialmente para o Dia das Mães, e a nova marca Vita Magna, voltada para o segmento de fraldas geriátricas.

A Farmácias Associadas foi fundada em 1999, e é hoje a maior rede associativista de farmácias do Brasil. Conta com 858 lojas em 284 cidades do Rio Grande do Sul, opera também por e-commerce, e realiza a gestão de mais de 250 produtos do seu mix de marcas próprias, que inclui itens cosméticos, de higiene e saúde, e nutrição.

O 6º Business meeting ocorre no Hotel Continental (Largo Vespasiano Júlio Veppo, 77), em Porto Alegre, e se estende até às 17h.

