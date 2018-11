Evento de premiação de 500 Maiores do Sul reúne governadores eleitos da região

Porto Alegre receberá na próxima terça-feira (20) a cerimônia de premiação das empresas vencedoras do ranking Grandes & Líderes – 500 Maiores do Sul 2018, na sede da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), a partir das 19h.

O evento – promovido pela Revista Amanhã e PwC Brasil – é o maior encontro de líderes dos três Estados do Sul do Brasil e vai laurear as maiores empresas da região, além das maiores por Estado e os destaques setoriais.

O evento na Capital gaúcha contará com a presença dos governadores eleitos da região. Será a primeira vez que Ratinho Junior (PSD-PR), Comandante Moisés (PSL-SC) e Eduardo Leite (PSDB-RS) se encontrarão depois das eleições.

Leite e Ratinho são os governadores eleitos mais jovens do Brasil. O Comandante Moisés terá o primeiro cargo público em sua biografia. O trio representa a renovação da política nacional que resultou das últimas eleições. Na oportunidade, eles vão comentar suas prioridades de governo e visões sobre o futuro do Brasil que emergiu das urnas em outubro deste ano.

Biografias

Ratinho Júnior é filho do apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho. Ele estreou na política com 21 anos, quando foi eleito deputado estadual pelo PSB, no Paraná. Em 2006, concorreu a deputado federal, pelo PPS, e conquistou uma vaga na Câmara Federal.

Foi reeleito em 2010, dessa vez, filiado ao PSC. Em 2014, elegeu-se deputado estadual, com mais de 300 mil votos, a maior votação do Paraná. Natural de Jandaia do Sul, tem 37 anos. É formado em Propaganda e Marketing pela Faculdade Internacional de Curitiba e pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Católica de Brasília.

Comandante Moisés, 51 anos, se filiou ao PSL no início do ano e disputa sua primeira eleição. Ele é coronel da reserva e tem mais de 30 anos de atuação no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, em Florianópolis, Criciúma e Tubarão.

Foi comandante de organizações dos bombeiros e ouvidor-adjunto da corporação, além de coordenador da Defesa Civil no estado. Mestre em Direito pela Universidade do Sul, foi professor de direito administrativo e constitucional.

Leite foi eleito em 2012 o mais jovem prefeito de Pelotas, onde também exerceu mandato de vereador. Nas eleições municipais de 2016, decidiu não concorrer à reeleição e lançou a candidatura de sua vice.

Ao concluir o mandato de prefeito, foi para o exterior estudar, mas voltou ao país para assumir a presidência estadual do PSDB, quando passou a percorrer o estado e fazer reuniões. Eduardo Leite tem 33 anos e é formado em Direito.

