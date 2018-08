Evento debate a convivência das pessoas com deficiência para a construção de cidades acessíveis

Presidente da Faders (Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul ) Roque Bakof levou ao jornal O SUL, o convite para a 2ª ExpoTAI, Exposição de Tecnologia Assistiva e Inclusão, destacando alguns temas que serão tratados durante a Exposição, que ocorre nos dias 23.25 e 25 de Agosto, no campus da ULBRA em Canoas. O evento ocorrerá no antigo Museu do Automóvel. Um dos temas em destaque, segundo o presidente da Faders, será a convivência, a prática do Paradesporto, a cultura e o protagonismo das Pessoas com deficiência e as relações em comunidade, que são objetivos da ExpoTAI.

“Este é um evento onde Pessoas com deficiência, familiares, dirigentes de associações, de conselhos, universitários, profissionais de diversas áreas e membros da comunidade terão a oportunidade de conviver e trocar experiências, para a construção das Cidades Acessíveis e a Sociedade Inclusiva que deve ser missão de todos”, explica o dirigente.

