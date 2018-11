Evento destaca prevenção à obesidade infantil

No próximo sábado, das 9h às 14h, a Associação Brasileira de Apoio aos Obesos e aos Bariátricos realizará em Porto Alegre um evento de prevenção à obesidade infantil. O local escolhido para o evento evento, com entrada franca, é a rua Alberto Silva (Zona Norte), que será fechada para atividades multidisciplinares sobre alimentação saudável, cuidados com o corpo e relação com o ambiente.

Deixe seu comentário: