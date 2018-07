Do meio-dia às 13h15min desta terça-feira, a Hepatite C é tema de um evento médico-científico no anfiteatro Schwester Hilda Sturm do hospital Moinhos de Vento (quarto andar do bloco C), em Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas por meio do telefone (51) 3537-8735. A entrada é franca e as vagas são limitadas.

Deixe seu comentário: