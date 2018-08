Palestras voltadas para o empreendedorismo são o destaque do evento “O Epicentro”, que acontecerá neste sábado no Palácio dos Festivais, em Gramado. As atividades são abertas à toda comunidade, com inscrições gratuitas pelo site www.oepicentro.com.br/gramado.html (utilizar o código promocional “gramado2017”).

