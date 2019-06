Evento divulga livro sobre parapsiquismo em Porto Alegre

O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) Porto Alegre promove o lançamento do livro “História do Parapsiquismo, das Sociedades Tribais à Conscienciologia”. Na ocasião, haverá sessão de autógrafos com o autor João Ricardo Schneider. O evento é gratuito e acontecerá no sábado (8), das 16h às 18h.

No dia seguinte, domingo (9), ainda haverá um curso-livro, ministrado pelo autor, que apresentará sua obra. Na atividade, o aluno poderá desfrutar dos assuntos tratados no livro, como o panorama dos fenômenos parapsíquicos ao longo da história humana. O parapsiquismo será apresentado como um atributo consciencial passível de desenvolvimento por todos.

Valor do livro: R$ 104,00

Valor do curso-livro: R$ 180,00

Detalhes sobre os eventos podem ser conferidos pelo telefone (51) 3224-0707 ou pelo site da instituição (www.iipc.org/portoalegre).

A publicação

O livro “História do Parapsiquismo” fala sobre a memória universal acerca do parapsiquismo ao longo de nossa história, contendo 865 páginas e mais de mil referências bibliográficas. Nele, é apresentado um panorama dos fenômenos parapsíquicos, perpassando por todas as sociedades onde houve registro de manifestações paraperceptivas ou ocorrências incompreendidas do ponto de vista intrafísico e culminando com a neociência Conscienciologia.

