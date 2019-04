Evento, em Porto Alegre, discute modelos de previdência privada. A iniciativa é da Icatu Seguros, na liderança entre as seguradoras independentes no mercado brasileiro

A segunda edição do Encontro com Gestores, numa realização da Icatu Seguros, ganhou palco na manhã desta terça-feira (02), no Instituto Ling, na Capital. Na liderança entre as seguradoras independentes no mercado brasileiro de Seguros de Vida, Previdência Privada e Capitalização, a Icatu reuniu no evento mais de 320 convidados, entre eles, representantes de algumas das principais gestoras de recursos do mercado. O objetivo foi o debate aberto sobre o mercado de investimentos. “Esta edição é muito oportuna frente ao nosso cenário econômico e político. Independentemente de passar ou não a Reforma, o Brasil precisa ser protagonista de sua própria previdência”, atesta o Gerente Comercial da Icatu Seguros, Victor Hugo de Oliveira.

Segundo ele, o evento visa analisar vantagens e desvantagens de diferentes modelos de investimentos, considerando renda fixa e variável, além da caderneta de poupança. “A Reforma tem que sair, não tem viés político, é matemática e contra números não tem como argumentar”, reitera. “Investir em previdência é um presente que o indivíduo dá a si próprio, hoje, para o seu amanhã”, como justifica Vitor Hugo e Oliveira.

Além deste Encontro com Gestores, que acontece pelo segundo ano consecutivo, a Icatu promove ao longo do ano iniciativas do gênero, mas de menor porte, mantendo a discussão sobre o tema. “A ideia é atrair o capital intelectual diferenciado”, atesta Josiana Lemes Schneider, Superintendente de Mercado da Icatu. “Queremos agregar valor ao crescimento que a previdência teve na empresa em 2018, chegando a 58%, enquanto o mercado como um todo retraiu 34% sobre o ano anterior”. A Superintendente destaca ainda a liderança da Icatu Seguros em portabilidade, com um crescimento de 79% em 2018, contra uma retração do mercado de 72%. “Somos a maior seguradora do País em portabilidade”.

Com sólida posição financeira, a seguradora cresceu em todas as linhas de negócio e encerrou o ano com R$ 833 milhões em volume de ativos livres. O patrimônio líquido da empresa atingiu R$ 1,3 bilhão. O resultado consolidado da Companhia garantiu um ROE (retorno sobre o patrimônio) de 24%, em linha com os anos anteriores. A Icatu alcançou um montante de recursos administrados de R$ 39,9 bilhões, um aumento de 35%.

No Painel Renda Fixa, participaram do Encontro Antônio Coutinho Correa, Gestor de Crédito Privado da Icatu Vanguarda e Artur Nehmi, Gestor de Renda Fixa da Sparta Investimentos. Já o

Painel Renda Variável contou com as participações de Luiz Constantino, Gestor de Renda Variável da Opportunity; Pedro Sales, Gestor de Estratégia de Ações Brasil da Verde e Roberto Lira, Gestor de Renda Variável da Icatu Vanguarda. Do Painel Multimercado, participaram Bernardo Zerbini, Sócio responsável pela estratégia macro da AZ Quest; Fabio Landi, Sócio responsável pela mesa de operações da Adam e Fernando Lovisotto, CEO da Vinci Partners. Finalmente, o Painel Cenário Econômico foi apresentado por Victoria Werneck, Economista Chefe da Icatu Seguros. (Clarisse Ledur)

Deixe seu comentário: