Evento em Porto Alegre reafirma a importância da moda como forma de inclusão

Profissionais da área de saúde e pacientes de MPS (Mucopolissacaridose) participam do MPSSul, neste fim de semana, em Porto Alegre. O evento, promovido pelo Instituto Genética para Todos, conta com uma agenda médica e um jantar de encerramento que trará o lançamento especial da marca de roupas de Camila Rosalino.

Camila, 24 anos, é paciente de MPS, uma doença rara e genética que, dentre outras limitações, afeta o crescimento desproporcional do corpo. Depois de trabalhar na indústria de confecção, se inspirou para criar a sua própria marca de roupas, que mistura moda adulta e tamanhos adaptados para as necessidades dos pacientes.

“A dificuldade de encontrar roupas incomodava a mim e às pessoas que convivem com essa condição. Depois que comecei a trabalhar dentro de uma empresa de moda, abri meus olhos e vi que, com muito planejamento, eu era a pessoa certa para pensar e mudar essa realidade”, afirma.

A marca conta com roupas diferenciadas para outros que, assim como ela, tinham um visual infantilizado, colorido e cheio de estampas. Ou seja, criar uma moda inclusiva para que pacientes transitem entre mundo corporativo, adulto, divertido; até mesmo para que, por meio das roupas, tenham credibilidade e transmitam sua personalidade.

Além de todo o trabalho relacionado ao design, um dos principais objetivos desse grupo é gerar conhecimento sobre o tema e desmistificar as doenças genéticas. Hoje, são cerca de 13 milhões de pacientes no Brasil – o mais grave é que esse número pode ser ainda maior devido à falta de diagnóstico no País. Cerca de 75% atingem crianças, e desse total, 30% não chegam aos 5 anos de idade.

