Evento em Porto Alegre reúne empreendedores para debater a nova economia

Um dia para pensar em um novo formato de pensar e fazer negócios, para conhecer a nova economia, estruturar ideias, levar inovação para a empresa e buscar investidores para o negócio. Assim é definido o Startse Day, evento de imersão para empreendedores e startups, que acontece neste sábado (18), no Teatro da Pucrs (Av. Ipiranga, 6681), em Porto Alegre, das 8h às 18h, em parceria com o An Lab – Innovation Lab, o primeiro hub de inovação do Rio Grande do Sul.

O evento tem como objetivos o entendimento e o potencial da nova economia, orientações de como criar uma startup ou acelerar o atual negócio e os caminhos para fortalecer as empresas somando forças com startups. Além disso, o encontro prevê encontro com mentores, investidores, aceleradores e hubs de inovação.

Entre os palestrantes do evento está Maurício Benvenutti, escritor, empreendedor e que está lançando o livro Audaz – As 5 competências para construir carreiras e negócios inabaláveis nos dias de hoje (Editora Gente. O encontro também terá a participação, entre outros, de Cristiano Kruel, Igor Drews, Pedro Englert, Thais Aquino e Felipe Leal. As inscrições podem ser feitas pelo site https://eventos.startse.com.br/startseday/porto-alegre.

