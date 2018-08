Evento gastronômico em Teutônia conta com variedade em comidas e bebidas

Um evento de dar água na boca e para se deliciar com o melhor da gastronomia teutoniense à base de carne de frango. Alie a isso uma grande variedade em bebidas, entre as quais nove tipos de chopp, além de palestra técnica, atrações artístico-culturais, feira comercial e muita alegria. É isso que Teutônia prepara para a 2ª Teutofrangofest, que ocorre de 17 a 19 de agosto, na Associação dos Funcionários da Languiru. O evento é uma verdadeira experiência gastronômica.

Cardápio

O ingresso para a 2ª Teutofrangofest permite acesso ao Pavilhão Gastronômico, onde o consumo de comidas e bebidas é liberado.

No cardápio estarão frango recheado, salsichão, linguiça de frango com ervas finas, rolê de frango, filé de frango à dorê, coração na chapa com farofa, coxinha da asa, polenta frita, pizzas variadas, pepino, ovinho de codorna, tomate cereja, mini hambúrguer, empadas, cucas, prensadinho de frango, croquetes de frango, pastéis variados, risólis, baguetes (para acompanhar o salsichão e a coxinha), queijos, salames, chocolates, picolés e sorvetes, chocolate quente e frio (Chocolan). Também haverá vinhos finos, espumantes, sucos, refrigerantes, água mineral e nove tipos de chopp de cervejarias de Teutônia (Hopy Beer e TeutoBier)

Ingressos

A venda antecipada de ingressos segue até o dia 16 de agosto: adultos pagam R$ 80, crianças de 8 a 12 anos R$ 40 e crianças de 0 a 7 anos não pagam. Os ingressos podem ser adquiridos na CIC Teutônia e nos Supermercados Languiru de Teutônia, de Bom Retiro do Sul, de Poço das Antas e de Arroio do Meio, na Loja Certel de Lajeado ou pelo site www.teutofrangofest.com.br.

Deixe seu comentário: