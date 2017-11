Evento na Capital vai mostrar que uma nova odontologia é possível

Considerada uma das profissões mais antigas do mundo, a Odontologia tem cerca de 500 anos de existência. Com o passar do tempo, antigos procedimentos foram dando espaço a novas práticas, tecnologias e técnicas que qualificam ainda mais a atuação do cirurgião-dentista.

Com o propósito de compartilhar informação, formação e promover debates, o Fórum A Nova Odontologia já tem agenda e local confirmados: será agorinha em novembro, na sede do Conselho Regional de Odontologia/RS. O evento tem o propósito de atualizar novidades da ciência, compartilhar o leque de novos procedimentos e discutir alternativas terapêuticas, ratifica o presidente do CRO/RS, Nelson Freitas Eguia.

Serão dois dias de completa imersão, em que profissionais de todo o Estado estarão aprofundando estudos sobre os novos conhecimentos.

A contemporaneidade da Odontologia do Esporte, a significância social da Odontologia Hospitalar e Pacientes Especiais, terapias complementares como Hipnose e Halitose, até as mais novas e promissoras como Harmonização Orofacial e Modulação Hormonal são temas a serem abordados por especialistas tendo em vista as mudanças de paradigma da profissão.

“No Brasil, os hormônios são utilizados na prática clínica médica há mais de 18 anos. Estima-se que 1 milhão de pacientes já tenha se beneficiado da terapia que apresenta consistentes evidências sobre seus benefícios. Assim, vamos contextualizar a situação atual da modulação hormonal na área de atuação do Cirurgião-dentista e abordar o impacto que a fisiologia hormonal pode ter na Odontologia Moderna”, antecipa a Dra. Mariana Sudati (CRO/RS 15.418), especialista em Implantodontia, Periodontia e Ortodontia.

SERVIÇO

Fórum: A Nova Odontologia/ Novembro, dias 24 e 25/ Auditório do CRO/RS Porto Alegre – RS

Vagas limitadas – atividade gratuita / Informações (51) 3026-1785/www.crors.org.br

