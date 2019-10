Representantes de diferentes segmentos participaram em Porto Alegre, na tarde dessa terça-feira, do evento “RS, o Desenvolvimento Passa pela Hidrovia”. Organizada pela Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) e Hidrovias RS, a atividade discutiu temas como o aproveitamento dos mais de 700 quilômetros de vias navegáveis do Estado, bem como parcerias públicas-privadas.