Evento no Sam’s Club, de 4 a 7 de abril, permite a realização de compras para público em geral

As pessoas que ainda não são sócias do Sam’s Club terão, de 4 a 7 de abril, a oportunidade de fazerem compras em uma das 27 unidades da bandeira presentes em todo o País. O evento Viva Sam’s proporciona a quem ainda não possui carteirinha uma experiência de ter à disposição produtos importados e exclusivos, com conveniência, embalagens econômicas e preços promocionais em todos os setores.

Os visitantes poderão encontrar mais de 300 rótulos de vinho à venda e promoções de dezenas de categorias nos três dias de Viva Sam’s. Como destaque, a marca reserva ofertas como chocolates e ovos de páscoa importados, salmão e bacalhau, conjunto de taças Bohemia, cabides aveludados, celulares e smart TVs, fralda Pampers Premium Care, cápsulas de café Dolce Gusto, entre outras. Para poder usufruir do benefício, os não-sócios devem ir até o balcão de atendimento da loja e retirar o FreePass (passe livre) antes de iniciarem as compras. Grandes marcas, como Carters, Guess e Levis, também estão presentes no Sam’s Club.

Com um conceito único no mercado brasileiro, o Sam’s Club oferece mais de 5 mil itens, entre importados, novidades exclusivas, além de marcas próprias e produtos voltados para o uso profissional e do dia a dia. O modelo de negócios da marca difere de atacados e varejos tradicionais por trabalhar com packs e embalagens diferenciadas, garantindo mais economia na compra tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

Durante o ano, para ter acesso às vantagens oferecidas pelo Sam’s Club, clube de compras do Walmart, o cliente deve se tornar sócio. O valor da anuidade, R$ 75,00, é rapidamente compensado pela economia já na primeira compra. Mais informações sobre o Sam’s Club e os endereços dos clubes podem ser acessadas em www.samsclub.com.br.

