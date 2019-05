Evento promovido pelo escritório Porto, Ustárroz & Dall´Agnol traz Ricardo Amorim a Porto Alegre

Para comemorar os 20 anos de atuação, o escritório Porto Ustárroz & Dall’Agnol traz a Porto Alegre o economista Ricardo Amorim para falar sobre Brasil: economia e destino. Amorim vai traduzir o momento econômico vivido pelo país e o impacto que este cenário pode ter nos negócios. O evento acontece no dia 28 de maio, a partir das 19h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440).

Para um dos sócios do escritório, Daniel Ustárroz, “advocacia, entendida como ciência jurídica, precisa de cientistas com constante atualização acadêmica com foco na solução dos problemas dos clientes”, o que tem sido a missão do escritório nestas duas décadas de atuação. Os sócios destacam ainda a atuação em casos de elevada complexidade e o atendimento especializado como marca do negócio. “Experiência, dedicação e rigor – não apenas para solucionar problemas, mas, igualmente, para preveni-los”, complementa outro sócio, Antonio Janyr Dall’Agnol Junior.

Programação/19H Coquetel/ 20h30min Abertura/ 20h45min Palestra