Com apoio institucional do LIDE RS, O Grupo GS& Gouvêa de Souza, promoveu, na tarde do último dia 21, o evento Retail Trends. O encontro ocorreu no Teatro Unisinos, em Porto Alegre, e teve como objetivo um aprofundamento sobre as tendências mundiais do varejo, com base no último NRF 2019, principal evento do mundo no segmento, que ocorreu recentemente nos Estados Unidos.

Deixe seu comentário: