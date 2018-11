Neste domingo e segunda-feira, o Teatro do Sesc em Porto Alegre recebe o 1º SugarCake – Congresso de Confeitaria e Empreendedorismo. Dentre as presenças confirmadas estão os premiados Amélia Lino, Lucas Piubelli, Lucas Corazza, Janaina Suconic e Cassio Cevallos, que participarão de 18 aulas-show. As inscrições devem ser feitas no site www.sugarcakeshow.com.br.

