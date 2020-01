Verão Evento reunirá cerca de 600 assadores na beira da praia no Litoral Norte neste sábado (25)

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Paleta Atlântida poderá entrar para o Guinness Book com o maior número de assadores já reunidos no mundo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Consolidada como referência em oferecer soluções diversas para o preparo do churrasco, a Tramontina participará da 4ª edição do Paleta Atlântida, concurso que reúne assadores no Litoral Norte. A empresa gaúcha estará com um showroom móvel de 120m² na beira da praia e o veículo terá exposição e comercialização de mais de 120 itens da linha Churrasco, entre facas, talheres, espetos, grelhas, utensílios e acessórios, tábuas e churrasqueiras, além de gravação de facas. Ao final do evento, a Tramontina premiará os vencedores com produtos da marca.

O concurso acontece no sábado, dia 25 de janeiro, a partir das 11h, na beira da praia em Atlântida. Reunirá mais de 600 trios de assadores, que disputarão duas categorias: Paleta Raiz (temperada apenas com sal) e Paleta Gourmet (com liberdade de usar outros temperos). Mais de cinco mil pessoas são esperadas para acompanhar o assado em conjunto.

Além dos assadores inscritos, o evento contará com 27 convidados que terão suas próprias churrasqueiras e passarão o dia fazendo o seu próprio assado, com degustação do público. Na quinta-feira (23), eles conhecerão a fábrica da Tramontina que produz a maioria dos itens de churrasco da marca, em Carlos Barbosa.

Guinness Book

Confirmando o número de 600 trios de assadores presentes no evento, o Paleta Atlântida entrará para o Guinness Book com o maior número de assadores já reunidos no mundo. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no site paletaatlantida.com.br.

Churrasco da Tramontina segue no litoral

A empresa ainda participa, pelo segundo ano, do projeto Ramblas by Roubadinhas, em Xangri-lá. O espaço terá ativações da marca com exposição e venda de produtos. Clientes que comprarem facas no local podem optar pela personalização gratuita, com gravação na lâmina. O estande da Tramontina pode ser visitado até o dia 1° de março das 15h às 22h.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário