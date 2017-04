Evento Sagrada Semana acontece entre 08 e 16 de abril em MG

Desde 2014, centenas de peregrinos e devotos do mundo inteiro reúnem-se durante a Semana Santa para um evento único, em que revivem as passagens da Paixão de Cristo Jesus e aprofundam a vivência de Seus Ensinamentos em uma jornada de oração, música devocional, contemplação e leituras do Evangelho. A próxima edição desse encontro ecumênico e gratuito, chamado Sagrada Semana, ocorrerá entre os dias 8 e 16 de abril de 2017, no Centro Mariano de Figueira, localizado na área rural de Carmo da Cachoeira, MG (Auditório de F2 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, Km 716,5).

Nos oito dias de evento, a partir das 15 horas, os participantes serão convidados a entrar em contato com o Amor e a Misericórdia de Cristo Jesus por meio de belos e profundos exercícios espirituais e de cânticos sagrados. A programação também inclui o lançamento do livro “Mensagens de Misericórdia”, da Irdin Editora.

As cerimônias serão conduzidas por monges da Ordem Graça Misericórdia – organização religiosa cristã, ecumênica e autônoma, sem vínculo com qualquer religião instituída -, e terão a participação especial do Coral Sacro Divina Madre, composto por monges e músicos voluntários.

