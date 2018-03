Evento sobre alimentação saudável e sustentável promove experiência inovadora no Iguatemi Porto Alegre

Um tema importante em um lugar incomum. Esta é a proposta do primeiro Ecobrunch que acontece no PierX do Iguatemi Porto Alegre, no dia 17 de março. Será uma manhã de conversas e experiências com cinco empreendimentos de Porto Alegre que atuam no ciclo virtuoso do alimento – da floresta para casa, da casa ao prato e do prato de volta à floresta.

Em quatro horas, dinâmicas interativas irão oportunizar aos participantes aprender sobre a produção de alimentos em sistemas agroflorestais, a criação de quintais de Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANC´s) em pequenos espaços, o preparo, aproveitamento e conservação de alimentos e a compostagem de resíduos orgânicos.

Antes da atividade, o grupo será recebido com uma sessão de Yoga e, durante os workshops, um café-almoço com comidas orgânicas, sazonais e locais será servido pela Bendita Horta. Participam os empreendedores Mauro Rosito e Ana Livi, criadores do Horta Alegre/Sítio Arvor(e)Ser, Felipe Vilella, da ReNature Foundation, Márcia Carneiro e Jerônimo Loureiro, da Quintal Urbano, a nutricionista e youtuber Simone Bach, do canal Cozinha Bach, e Natália Pietzsch, da Re-ciclo. O PierX foi escolhido por ser um local de inovação que se propõe a integrar a cultura digital e física, apresentando-se como o primeiro espaço phigital do Brasil. Neste sentindo, os participantes foram envolvidos por apresentarem soluções inovadoras a problemas da cidade, disseminarem produtos ou serviços de impacto socioambiental e terem interfaces em plataformas tecnológicas. MAis informações sobre como participar podem ser encontradas no link http://bit.ly/2ow61HF e inscreva-se. As vagas são limitadas.

Comida que vem da mata

A roda de conversas vai ser iniciada pela ReNature Foundation, uma fundação que tem como objetivo a restauração da natureza através da agrofloresta e terá a participação de Felipe Villela, estudante de agricultura sustentável na Holanda que viaja disseminando projetos de impacto socioambiental. Junto dele, estarão Mauro Weber e Ana Livi, um casal cidadão do mundo. Depois de 9 anos viajando pela Europa, África e Ásia estudando e trabalhando com Cooperação Humanitária, em 2013 decidiram retornar a Porto Alegre e transformar uma propriedade da família na zona sul da cidade.

O propósito que os trouxe de volta é aplicar junto à terra o conhecimento adquirido sobre o cuidado com o outro. Criaram o Sítio Arvor(e)Ser, um local de referência na prática da agricultura sintrópica, e o Horta Alegre, clube de consumo de alimentos orgânicos distribuídos de forma direta aos associados. Para eles, o Sítio e o Clube são ferramentas que se valem do alimento para conectar pessoas e promover a disseminação de valores humanos e cultura de paz pela prática de agricultura sustentável. Os canais desta transformação são cursos e sua rede de associados.

Quintais comestíveis

Marcia Carneiro e Jerônimo Loureiro transformaram em negócio sua visão de mundo – eles querem encher casas, escolas e empresas de plantas alimentícias. Ela Designer de Produtos e Administradora de Empresas, ele Biólogo e professor de agroecologia, juntaram esforços e expertises para desenvolver mobiliários que facilitem o plantio em pequenos espaços e serviços para ajudar todos a viverem a experiência de colher seu alimento.

Dessa junção surgiu o Quintal Urbano, uma startup que vem colorindo e aromatizando apartamentos, sacadas e varandas com hortas suspensas, caixas nômades e pequenos canteiros produtivos. Para eles, a experiência do plantio é o que modifica a noção de cuidado e afeto com o alimento.

Pratos coloridos

Simone Bach é uma nutricionista que decidiu compartilhar com as pessoas a sua rotina alimentar e dicas de nutrição no Youtube. O canal Cozinha Bach surgiu a partir da identificação de uma necessidade entre os seus pacientes durante os atendimentos no consultório.

Para Simone, a falta de tempo é a principal dificuldade de quem busca uma alimentação saudável. Por isso, os vídeos se focam em ensinar as pessoas a cozinhar com praticidade e dar dicas de como conservar os alimentos para a semana, evitando assim o desperdício. Segundo ela, esse planejamento alimentar vem sempre aliado ao uso de ingredientes acessíveis para a maioria da população, e possivelmente foi isso que ajudou o canal a se tornar referência em educação nutricional a nível nacional. Todas as receitas são simples, rápidas e nutritivas.

Coleta produtiva

Diariamente, Porto Alegre gera 1.500 toneladas de resíduos sólidos. Os resíduos orgânicos representam cerca de 50% desses resíduos e, atualmente, são destinados até um aterro sanitário que fica a 130Km da capital. Isso causa ineficiência nos gastos públicos e um impacto ambiental negativo para a região.

Fundada em 2016, a Re-ciclo tem por principal objetivo dar um destino sustentável e adequado àqueles resíduos que antes iam parar nos aterros. Segundo Natalia Pietzsch, uma das fundadoras, isso acontece por meio da compostagem dos resíduos orgânicos que são buscados semanalmente na casa dos clientes, e transformado em adubo, um composto rico em nutrientes que pode ser usado em hortas e jardins, sem dar cheiro ruim.

