Evento sobre humanização da Cidade Baixa acontece sábado

*Por Bárbara Assmann

Durante a tarde deste sábado (30), acontecerá na Cidade Baixa o “Pátio Cultura”, uma conversa com os porto-alegrenses regada a atividades e apresentações artísticas. A iniciativa ocorrerá para tratar sobre a implantação do conceito de Ruas Completas na Cidade Baixa, tendo como objetivo promover o convívio diurno pela população local. Organizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a data servirá também como alternativa para as ocorrências violentas registradas nas ruas do bairro, durante a noite, nos últimos meses.

Diversas atividades estão programadas para acontecer durante a tarde, como escola de bike, aula de yoga gratuita, contação de histórias e a pintura da “Flor da Vida”, pelo artista plástico Lucas Anão.

O evento acontecerá das 12h às 14h. Painéis serão colocados na via para incentivar a população a colaborar com o projeto, promovendo a interação das pessoas com a cidade.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: