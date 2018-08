Evento solidário reúne 60 gatos de dez raças em Porto Alegre neste final de semana

Dias 25 e 26 de agosto acontece em Porto Alegre o maior evento felino do Rio Grande do Sul, programa imperdível para apaixonados por gatos. Com realização da União dos Criadores de Gatos do Brasil – UNIGAT BR em parceria com a PremieRpet®, o evento vai reunir no Centro de Eventos Casa do Gaúcho aproximadamente 60 bichanos de 10 raças diferentes, além do querido SRD (sem raça definida, popularmente conhecido como “vira-lata”).

Os visitantes poderão ver os gatos de perto, obter dicas de cuidados com criadores especialistas, conferir produtos e acessórios para felinos em uma loja exclusiva, além de receber orientações sobre posse responsável e nutrição felina de médicos veterinários, especialistas em alimentos de alta qualidade para cães e gatos.

Raças ainda pouco conhecidas

Entre os destaques do evento estarão algumas raças ainda pouco conhecidas pelos brasileiros, como o Sphynx (gato sem pelo que tanto desperta a curiosidade do público), Maine Coon (conhecido como gato gigante e apelidado de “gigante gentil”), Ragdoll (dócil, com pelagem cheia e macia que lembra de um coelho), Bengal (de aparência selvagem, lembra um pequeno leopardo), além do tradicional gato Persa, que é raça mais conhecida pelos brasileiros.

Evento solidário

O ingresso para o público é de R$ 5,00, com renda revertida em ração para gatos e destinada aos protetores cadastrados na União dos Criadores de Gatos do Brasil – UNIGAT BR, beneficiando centenas de gatinhos carentes.

“Reunimos os melhores criadores para um grande encontro temático, que proporciona aos visitantes uma experiência de contato saudável com os animais. Vamos juntos disseminar informações sobre cuidados, bem-estar, e ainda fazer parte dessa corrente do bem para ajudar as instituições beneficiadas”, convida Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet®.

E enquanto o público se diverte contemplando os bichanos, os criadores irão se agitar com um concurso, pois o evento inclui um campeonato com quatro juízes internacionais, vindos da Bélgica, Colômbia, México e um brasileiro. Eles irão avaliar os gatos participantes em uma série de diferentes categorias, considerando raça e faixa etária, e, no final, serão eleitos os melhores representantes de cada.

Serviço:

8º. Evento Internacional de Gatos da União dos Criadores de Gatos do Brasil – UNIGAT BR

Patrocínio: PremieRpet®

Data: 25 e 26 de agosto de 2018

Horário: das 13h às 18h

Local: Centro de Eventos Casa do Gaúcho

Endereço: Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 301 – Parque Harmonia – Centro, Porto Alegre

Entrada: R$ 5,00. Crianças até 10 anos não pagam. Renda revertida em ração para gatos e destinada aos protetores cadastrados na UNIGAT BR.

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Mais informações: www.unigat.com

