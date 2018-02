Ocorre neste sábado a segunda edição do Sábado Solidário 2018, campanha feita pela prefeitura de Imbé em parceria com o Parque Tupã, que visa a troca de ingressos por alimentos que beneficiarão famílias carentes do município. Das 15h às 17h, os interessados poderão adquirir um passaporte individual, que dá acesso aos brinquedos do parque, mediante doação de dois quilos de alimentos.

