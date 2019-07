Evento Wood Night terá edição extra no sábado, 20 de julho

A Wood Night, que acontece toda -feira de cada mês, desde maio, á uma edição extra no próximo , . Promovido pelo Wood Hotel, no centro de Gramado, a Wood Night segue a proposta descolada do empreendimento que abriu há menos de um ano e trouxe uma pegada mais internacional e cosmopolita à Serra Gaúcha. Não é cobrada taxa de entrada e o segundo drink é por conta da casa.

A Wood Night tem uma seleção musical preparada por DJs, drinques clássicos e autorais e as incríveis opções culinárias elaboradas pelo chef Rodrigo Bellora, que trabalha apenas com ingredientes frescos, orgânicos e sazonais, vindos de produtores de um raio de no máximo 80 km do hotel. É a “Cozinha de Natureza”, como o próprio chef denomina seu trabalho.

Fora todas as atrações da Wood Night, quem participa do evento tem um “gostinho” do clima do Wood Hotel, que foi inaugurado no final do ano passado com a proposta de oferecer um lugar com pegada cosmopolita em plena Serra Gaúcha, mas sem abrir mão do que a região tem de melhor.

Sobre o Wood Hotel – Wood Hotel é um hotel design com conceito único na Serra Gaúcha. Tem forte inspiração cosmopolita e contemporânea, ideal para casais e famílias que valorizam boa hospitalidade, arquitetura e design. Os 23 apartamentos e áreas comuns têm decoração sofisticada, repleta de obras de artistas aclamados. Sob o comando do chef Rodrigo Bellora, o restaurante segue as tendências slow food, apresentando menus sazonais feitos com ingredientes da época e vindos de pequenos produtores regionais. O Wood Hotel é o quarto empreendimento do Grupo Casa da Montanha, que tem outros três hotéis no Rio Grande do Sul: os hotéis Casa da Montanha e Petit Casa da Montanha, ambos em Gramado, e o Parador Casa da Montanha, em Cambará do Sul.

Serviço

O que? Wood Night

Quando? ,

Onde? Wood Hotel (Rua Mário Bertolucci, 48, centro)

Quanto? entrada grátis, com segundo drink cortesia

Mais informações: https://www.hotelwood.com.br/ (54) 3295-7575

