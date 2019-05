Everton, do Grêmio, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary

Nessa quinta-feira (30) à noite foi a vez de Everton, atacante do Grêmio, se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, centro de treinamento da Seleção Brasileira. Com ele, já são 19 atletas à disposição do técnico Tite para a sequência das atividades até a Copa América.

Em vídeo gravado para a CBF TV, Everton falou com alegria sobre a convocação e sobre o reencontro com o amigo Arthur, ex-jogador do Grêmio. “É gratificante revê-lo aqui. O apoio da torcida será muito importante porque vai se refletir em campo. A gente sabe que a Copa América é muito difícil, futebol muito pegado”, afirmou o atacante. Outro vídeo divulgado pelo Twitter da CBF também mostra o craque na hora em que chega na concentração.

O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que jogam no Liverpool, da Inglaterra, irão se apresentar neste sábado (1º), após a final da Liga dos Campeões da Europa. Cássio e Fagner, do Corinthians, vão à Granja Comary após a disputa da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontecerá nesta terça (4). Assim, estarão completos os 23 atletas convocados por Tite para a disputa da Copa América.

