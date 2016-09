Everton pode jogar contra o Cruzeiro, mas Grohe e Walace desfalcam o Grêmio

Após a importante vitória diante do Palmeiras pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio volta a alterar o foco para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (01), o Tricolor visita o Cruzeiro em Belo Horizonte, às 18h30min. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, Everton participou do treinamento desta quinta-feira (29), no CT Luiz Carvalho, e pode ser escalado ante a Raposa no clássico da 28ª rodada.

A presença de Everton não tem confirmação da comissão técnica. Renato Portaluppi não esboçou que formação vai utilizar. Os titulares ficaram fazendo trabalhos na academia nesta quinta. Marcelo Grohe e Walace, suspensos, desfalcam o time gremista. Maicon e Negueba, lesionados, são as demais ausências. No gol, Bruno Grassi deve entrar. Ramiro pode ficar com o lugar de Walace, ou até Kaio ingressar se o esquema com três volantes for mantido.

Ramiro comentou acerca de sua relação com Renato. “A gente sempre teve uma boa relação. A primeira vez, eu estava subindo para os profissionais. Depois, no primeiro jogo, ele se surpreendeu com minha atuação. Aquele primeiro contato foi muito positivo. Estou recebendo a oportunidade de jogar, fico feliz de receber a confiança. Vou procurar dar o meu melhor dentro de campo para fazer valer a aposta dele”, lembrou o volante, que marcou um belo gol contra o Verdão na Arena.

O Grêmio é o oitavo colocado do Brasileirão, com 40 pontos. Os mineiros estão no 17º lugar (30 pontos), na zona de descenso.

Sanduíche

O árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva relatou em súmula o arremesso de um sanduíche próximo à área técnica do Palmeiras na noite dessa quarta (28), na Arena. Se o STJD denunciar o clube, o Grêmio pode receber multa de R$ 100 a R$ 100 mil ou perda de mando de campo de uma a 10 partidas.

