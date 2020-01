Esporte Everton segue interessado e Cebolinha ainda pode sair

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

A janela de transferências do futebol Europeu, nas suas principais ligas, está se aproximando do final isso deve acelerar os processos de negociação para os clubes que pretendem trazer reforços. Desta feita, o Everton, da Inglaterra, mantém vivo o interesse em Everton Cebolinha, do Grêmio. A informação foi trazida pela equipe da Rádio Grenal, e a negociação pode girar na casa dos 30 milhões de euros.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário