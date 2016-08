Everton sente lesão em treino do Grêmio, e Maicon trabalha e pode enfrentar o Atlético-MG

O Grêmio está nos preparativos finais para a partida contra o Atlético-MG às 16h deste domingo (28), na Arena, em clássico válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treinamento desta sexta (26), Maicon trabalhou normalmente na parte das finalizações e parece recuperado de traumas no tornozelo direito e no joelho esquerdo. O volante, que não jogou diante do Furacão pela Copa do Brasil, pode ser escalado pelo técnico Roger Machado ante o Galo.

A baixa da atividade no CT Luiz Carvalho foi Everton. O atacante sentiu um desconforto muscular no músculo posterior da coxa direita e é a nova dúvida para o compromisso. O jogador saiu mais cedo do ensaio. Na defesa, Walter Kannemann começa como titular no lugar do suspenso Geromel. Wallace Reis será o companheiro do argentino na área.

Se o esquema tático com três volantes ser mantido no domingo, uma provável escalação teria: Marcelo Grohe; Edílson, Wallace Reis, Walter Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon e Jaílson; Douglas; Luan e Bolaños.

