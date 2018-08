Evitando ficar inelegíveis, chefes de poder vão ao Paraguai

Para evitar uma nova situação ridícula pela qual os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, tenham de procurar às pressas uma agenda internacional para não se tornarem inelegíveis caso assumam a Presidência da República, o presidente Michel Temer levará seus “vice-presidentes” para a posse do presidente eleito do Paraguai, Mário Abdo Benitez, que acontecerá nesta quinta, em Assunção. Com os três fora, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, assumirá o Planalto pela quinta vez.

Saída melancólica da Concepa

A estarem corretos os estudos do Tribunal de Contas da União, a Concepa teria encerrado sua brilhante jornada na gestão da Freeway cometendo atos que mancham sua reputação. Trata-se da possível adulteração de dados sobre a qualidade do asfalto da Freeway, apontados em relatório elaborado pela área técnica do TCU. Isso foi possível graças a uma investigação da Polícia Federal ano passado, na Operação Cancela Livre. A real qualidade do asfalto não era a mesma que constava dos dados enviados ao TCU.

Caixa queimando gorduras

A coluna recebe da direção da Caixa Economica Federal a informação de que de 13 à 17 de agosto, cerca de mil imóveis de propriedade da Caixa, com preços abaixo do mercado, estarão à venda na 2ª Semana de Imóveis Caixa. Nesta edição, a feira será promovida simultaneamente nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Lajeado, Sapiranga, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Princesa do Sul e Porto Alegre.

Lula quer participar de debates. Na prisão?

Os advogados do ex-presidente Lula da Silva são mesmo persistentes. Ontem, entraram com um recurso contra a decisão da juíza Bianca Arenhart, do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, que negou o pedido para que o petista, condenado em segunda instância e preso na Operação Lava-Jato, participe do debate eleitoral desta quinta-feira, na TV Bandeirantes.

Lá vem a RS-118

Os usuários da RS-118 terão uma boa surpresa nesta quinta-feira, quando serão liberadas as duas faixas da pista nova entre os quilômetros 20 e 21, próximo ao entroncamento com a Freeway. Os serviços fazem parte das obras de duplicação dos 21,5 km da rodovia. A obra, que já dura vários governos, e quase vinte anos, parece que agora será concluída. São 14 frentes de trabalho nos 21,5 quilômetros da ERS-118, que vão do entroncamento da BRS-290, em Gravataí, até o entroncamento da BRS-116, em Sapucaia do Sul.

Marchezan faz rescaldo do vandalismo na prefeitura

Um dia após a violenta invasão do prédio da prefeitura da capital gaúcha, o prefeito Marchezan Júnior determinou um levantamento rigoroso para apurar se os vândalos furtaram algum objeto ou danificaram bens do município. Eventuais prejuízos serão mandados à conta do Sindicato dos Municipários. A invasão, como sempre ocorre nestes casos, teve como pretexto, “a busca de diálogo”.

