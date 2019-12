Mundo Evo Morales diz que, legalmente, continua sendo presidente da Bolívia

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Morales fez a afirmação na manhã desta quinta-feira Foto: Divulgação O presidente Evo Morales (Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-presidente Evo Morales afirmou nesta quinta-feira (19) que continua sendo chefe do governo da Bolívia, já que sua renúncia, apresentada por causa de um golpe de Estado, devia ter sido aceita ou rejeitada pelo Congresso, o que “nunca ocorreu”.

Morales fez a afirmação na manhã desta quinta-feira, durante entrevista à imprensa no Centro Cultural da Cooperação, em Buenos Aires. O ex-presidente está na Argentina há uma semana, na condição de refugiado. Ele renunciou à Presidência da Bolívia no dia 10 de novembro e asilou-se no México.

Morales tinha sido eleito para mais um mandato presidencial em 20 de outubro deste ano, mas as eleições foram anuladas após a constatação de graves irregularidades e fraude, indicadas por uma auditoria da OEA (Organização dos Estados Americanos)

Nesta quinta-feira, em mensagem no Twitter, ele diz que, legalmente, continua sendo presidente da Bolívia, porque sua “renúncia não foi considerada pela Assembleia Legislativa, como dispõe o Artigo 161 número 3 da Constituição Política do Estado”.

Além disso, Morales diz que não foram cumpridos os procedimentos para uma sucessão constitucional, razão pela qual a senadora Jeanine Áñez proclamou-se ilegalmente presidente após a renúncia dele.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário