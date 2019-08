O presidente da Bolívia, Evo Morales, visitou na terça-feira (27) uma das regiões afetadas pelas queimadas no país e, vestindo um macacão azul, usou uma mangueira e uma enxada para ajudar bombeiros que combatem os incêndios. Morales também observou do alto, de um helicóptero, a devastação provocada pelas chamas na floresta de Santa Rosa. Mais de 3.500 pessoas trabalham para extinguir as chamas.