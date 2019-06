Ex-advogado da mulher que acusa Neymar diz que ela relatou agressão, não estupro

José Edgard da Cunha Bueno Filho, ex-advogado da mulher que acusa Neymar de estupro, enviou uma carta à antiga cliente dizendo que ela, ao registrar o boletim de ocorrência, mudou a versão relatada inicialmente. O advogado alega que a história contada pela mulher no primeiro contato que eles tiveram foi que o sexo com o jogador havia sido consensual.

“A relação mantida com Neymar Júnior foi consensual, mas que durante o ato ele havia se tornado uma pessoa violenta, agredindo-a, sendo esse o fato típico central (agressão) pelo qual ele deveria ser responsabilizado cível e criminalmente”, diz o trecho da carta enviada pelo advogado à mulher.

“Por raiva ou vingança, V. Sa. relatou no BO registrado em 31/05/2019 fatos descritos em desacordo com a realidade manifestada aos seus patronos, ou seja, compareceu à delegacia, relatando que teria sido vítima de estupro, quando, na realidade que nos foi demonstrada e ratificada por várias vezes, V. Sa. teria sido vítima de agressões”, completa o texto.

A ex-defesa da mulher disse que teria alertado ela de que a mudança da história poderia configurar denunciação caluniosa. O texto é assinado pelos sócios do Fernandes e Abreu Advogados, José Edgard da Cunha Bueno Filho, Francis Ted Fernandes e André Castello Branco Colotto.

Uma reportagem do Jornal Nacional mostrou diálogos por WhatsApp entre a mulher e Bueno Filho em que ela estaria irritada com a demora para fazer a denúncia. “Por que a gente não joga logo na mídia para acabar a carreira desse pipoqueiro logo de vez? Estou com raiva. Deveria tê-lo matado quando tive chance”, teria reclamado a mulher.

O advogado teria recomendado a ela ter calma e que o melhor seria buscar um acordo. Um dos argumentos da defesa de Neymar é ter recebido uma tentativa de extorsão de um advogado para não levar o caso adiante. O pai do jogador não divulgou o nome de quem teria feito o pedido de dinheiro.

O boletim de ocorrência contra Neymar foi registrado pela suposta vítima na última sexta-feira (31). A Polícia Civil foi até a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no domingo (02) para buscar explicações do atleta. O jogador ainda não havia voltado de um período de folga, concedido a todo o elenco da Seleção Brasileira, e não foi ouvido pelos policiais. Em entrevista coletiva no centro de treinamento da Seleção, Neymar foi defendido pelos colegas.

Deixe seu comentário: