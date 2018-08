Ex-advogado de Donald Trump diz ter informações sobre conspiração russa nas eleições de 2016

Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump, tem informações de interesse sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016, afirmou nesta quarta-feira (22) seu advogado, Lanny Davis. Cohen tem “informação sobre tanto o conhecimento de uma conspiração para corromper a democracia americana pelos russos quanto sobre a falha em denunciar esse conhecimento ao FBI”, afirmou Davis ao canal de TV MSNBC.

À CNN Davis disse que “Cohen tem informações que poderiam ser de interesse do procurador especial [Robert Mueller] sobre se Trump soube de antemão sobre a violação de emails”. Um júri americano indiciou 12 agentes de inteligência russos pela violação das redes de computadores da então candidata Hillary Clinton e do Partido Democrata.

O ex-advogado “ficará mais do que feliz em contar para o procurador especial tudo o que sabe”, acrescentou Davis. Em sua primeira reação após Cohen se declarar culpado, na terça (21) de oito acusações criminais, entre elas o pagamento à ex-atriz pornô Stormy Daniels e a uma ex-modelo da Playboy “a mando” de Trump com objetivo de “influenciar as eleições”, Trump escreveu nas redes sociais: “Se você quiser um bom advogado, sugiro que você não contrate Michael Cohen”.

No mesmo dia, Paul Manafort, ex-diretor de campanha do republicano, foi condenado por oito acusações de fraude na Virgínia. Trump afirmou ainda que Cohen está “inventando histórias” para “obter um acordo”. Cohen foi advogado e uma espécie de faz-tudo de Trump por 12 anos. Davis afirmou ainda que seu cliente não busca e não aceitaria um perdão presidencial. “Ele não quer nada de Donald Trump.”

Silenciar mulheres

Cohen admitiu que agiu sob o comando de Trump ao realizar um pagamento para silenciar a ex-modelo da Playboy Karen McDougal, que afirma ter tido um caso com o atual presidente. Ele disse também que “com e sob ordens do mesmo candidato” providenciou o pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels, outra mulher que alega ter tido um relacionamento com Donald Trump.

No caso da atriz pornô Stormy Daniels, o presidente admitiu que Cohen chegou a um acordo de confidencialidade com a mulher em seu nome e que reembolsou o valor. O presidente esclareceu, porém, que o dinheiro não vinha de sua campanha eleitoral, mas disse que as acusações eram “falsas e extorsivas”.

Prisão

Michael Cohen, que se declarou culpado em uma investigação federal, poderia receber uma pena de até 65 anos de prisão. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, no entanto, ele fechou um acordo, pelo qual deve receber uma multa e um tempo de prisão bastante reduzido, por volta de três a cinco anos. Fontes disseram ao jornal “New York Times” que o acordo não inclui cooperação por parte do advogado.

