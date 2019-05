Ex-assessor de Flávio Bolsonaro pagou 64 mil reais por sua internação em hospital da elite em São Paulo e mais 69 mil reais à equipe médica. Tudo em dinheiro vivo

Fabrício Queiroz, ex-motorista e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), pagou R$ 133,5 mil em espécie por uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Inicialmente, foi divulgado que Queiroz pagou R$ 64,5 mil em dinheiro para a unidade particular de saúde. Mais tarde, outra informação foi confirmada, a de que mais R$ 69 mil, também em espécie, foram pagos à equipe médica que atuou na cirurgia para a retirada de um câncer no cólon do ex-assessor do filho do presidente Jair Bolsonaro.